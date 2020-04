Začíná druhý den testování promořenosti Česka. Ze stanů pro odběr vzorků od dobrovolníků v Praze jsme včera přinesli reportáž. Testování probíhá i v Brně, Olomouci, Litoměřicích a Litovli, součástí jsou i reprezentativní vzorky populace.

Gabriel Kuchta, Deník N

Ty jsou složené z pravidelných respondentů Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu Akademie věd ČR. V Praze a v Brně se odebírají také vzorky od seniorů a od dětí. Speciální skupinu tvoří zvlášť ohrožení lidé (například diabetici, lidé se srdečními problémy), tuto skupinu má na starosti IKEM. Odběrové stany se otevírají v Praze v deset hodin, v ostatních městech už v osm hodin s tím, že první dvě hodiny odběrů jsou přednostně určené lidem starším 60 let.

Testování bude probíhat i v následujících dnech – je naplánované do konce měsíce, tedy do 30. 4. Pokud se do té doby naplní kapacita jednotlivých stanovišť, skončí o něco dříve.

Podrobnosti se lidé dozví na oficiálním webu, kde se také objevují průběžné informace o aktuální kapacitě odběrových stanů či o tom, zda organizátoři nepoptávají určitou část populace (například že jim ve vzorku chybí ještě staří lidé nebo děti).

Účast ve studii je dobrovolná a bezplatná, lidé se ve studii nechávají otestovat na přítomnost protilátek proti koronaviru v krvi. Pokud se ukáže, že si je lidé vytvořili, zdravotníci jim nabídnou ještě stěr z nosohltanu, aby zjistili, zda mají virus stále přítomný v těle a zda jsou tedy nakažliví. Vzorky se pak odvezou do laboratoře a výsledky se lidé dozví do dvou nebo tří dnů.

První den testování zaznamenal velký zájem veřejnosti a potýkal se s organizačními obtížemi na odběrových místech. Bylo provedeno 3892 testů. Dnes už by měl být prostor pro fronty vyznačený páskami a lidé by měli dostávat pořadová čísla. Takový postup už hlásí například odběrové stany v Brně, kde podle ČRo dnes lidé stojí ukázněně ve frontě a dodržují rozestupy.

Každý ze stanů má omezenou kapacitu testování, ty pražské zvládnou odbavit zhruba 40 lidí za hodinu, tedy 400 za den. Na později příchozí se tedy nemusí dostat. Ale i lidé, kteří dorazí během dopoledne, si pravděpodobně dlouho počkají ve frontě. Zdravotníci proto doporučují vzít si s sebou jídlo a pití.

O tom, jak je studie vymyšlená, na co má odpovědět a proč je tak velká a založená na dobrovolnících, jsme v začátkem týdne přinesli rozhovor s jejím spoluorganizátorem pro Prahu, děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedem.

Servisní článek pro zájemce včetně odpovědí na informace o důvěryhodnosti rychlostestů jsme nabídli zde.