Vloni touto dobou hořelo v Rusku asi 800 tisíc hektarů sibiřského lesa. Dnes je to už o půl milionu hektarů víc a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo stát něco, co dalšímu šíření ohně zabrání. Experti se obávají opakování situace z roku 2010.