Donald Trump vyzval imunoložku Birxovou, aby se „poptala mezi lékaři“, zda existuje způsob, jak aplikovat světlo a teplo na léčbu covid-19. „Nejsem doktor, ale jsem člověk, který má dobré vy víte co,“ ukázal prezident na svojí hlavu.

Deborah Birxová byla otázkou zaskočena a odpověděla, že o takové léčbě zatím neslyšela. „Ale horečka určitě organismu pomáhá reagovat na virus,“ řekla lékařka, která má v rámci Bílého domu na starosti koordinaci opatření proti koronaviru.

Get a load of Dr. Birx's demeanor after Trump tells her, "I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure [coronavirus]." pic.twitter.com/TP0QoSzkYl

— Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2020