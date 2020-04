Donald Trump na tiskové konferenci navrhl, zda by lidé nemohli používat na koronavirus dezinfekční prostředek typu sava, a to vpichováním do žil. Odborníci jej za to okamžitě kritizovali.

„Dezinfekční prostředek zabije ten virus do jedné minuty. Dokázali bychom jej dostat do těla injekcí? Jak sami vidíte, dostane se do plic (koronavirus), které velmi poškodí, takže by bylo zajímavé to otestovat,“ řekl prezident.

Reagoval tím na šéfa vědecké sekce ministerstva vnitřní bezpečnosti, který popsal zjištění svého týmu, že virus nepřežívá v teplých a vlhkých prostředích. „Virus nejrychleji zemře na slunečním světle,“ řekl Bill Bryan.

Na to se ho prezident dotázal, zda by nějak nešlo „dostat světlo dovnitř těla“, a rozvinul teorii o dezinfekčním prostředku.

Okamžitě reagovali experti, kteří upozorňovali, že jakékoli doporučování nitrožilní aplikace nebo pití dezinfekčních prostředků je nebezpečné.

„Je to nezodpovědné,“ reagoval plicní lékař Vin Gupta. „Je to způsob, který lidé používají, když se chtějí zabít.“

Šéf vědecké sekce Bryan poté na dotazy novinářů připustil, že o testování čisticích prostředků jeho laboratoř neuvažuje a že vlhkost a světlo samy o sobě virus nezabíjí a lidé mají dodržovat sociální distanc od ostatních.

Trump poté do jeho řeči vstoupil a řekl: „Možná to funguje. Možná to nefunguje.“ (NBC)

„Je pro mě nepochopitelné, jak může takový idiot zastávat nejvyšší funkci v zemi a že existují lidé, kteří jsou tak hloupí, že si myslí, že je to v pořádku. Nemohu uvěřit tomu, že v roce 2020 musím kohokoliv, kdo poslouchá prezidenta, varovat, že injekce s dezinfekcí vás může zabít,“ reagoval bývalý šéf Úřadu pro vládní etiku Walter Shaub.