Novináři z hospodářského deníku Vedomosti, patřícího v Rusku k nejvýznamnějším, obvinili úřadujícího šéfredaktora z cenzurních zásahů v prospěch Kremlu, a vyzvali správní radu ke jmenování nového šéfa.

Situaci, o které informovala také agentura Reuters, se Vedomosti věnují ve svém redakčním úvodníku.

Šéfredaktor Andrej Šmarov, kterého do funkce dosadil nový majitel, například zakázal zveřejňovat průzkumy veřejného mínění od nezávislého střediska Levada, které vadí Kremlu. Zabránil také vydání komentáře, který by se údajně mohl dotknout mocného šéfa ropného koncernu Rosněfť Igora Sečina, blízkého spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina.

Už dříve si reportérka deníku Xenija Bolecká veřejně postěžovala na to, že Šmarov zakázal negativní ohlasy na Putinovy plány na změnu ústavy. Ty by stávajícímu prezidentovi měly umožnit setrvat v Kremlu až do roku 2036.

„Takové změny podkopávají důvěru v list,“ varoval úvodník. Redakce v něm ujistila, že otištění textu svědčí o jejím odhodlání bránit hodnoty, na kterých noviny dosud stály. „Po ztrátě reputace se Vedomosti stanou další závislým a řízeným médiem, jehož cílem není uspokojit potřeby čtenářů ověřenými zprávami a kvalitními analýzami, ale sloužit zájmům a ambicím oficiálních a tajných vlastníků,“ píše se v úvodníku, ze kterého citovala agentura Reuters.

Na její žádost o vyjádření Šmarov neodpověděl a položené otázky ponechal bez odpovědi. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na otázku ohledně výhrad redaktorů významného listu proti cenzuře řekl, že Kreml nezasahuje do redakční politiky médií. O zákazu publikovat výsledky průzkumů Levady nic neví. „Nadále máme zájem o kvalitní publikace s talentovanými redakčními týmy,“ řekl.

Vedomosti až dosud pravidelně zveřejňovaly průzkumy střediska Levada, kterému ruské úřady v roce 2016 udělily hanlivou nálepku „zahraničního agenta“. Například tento měsíc šlo o průzkum, podle kterého si 38 procent Rusů myslí, že Putin hájí zájmy oligarchů, bankéřů a velkých podnikatelů.

Vedomosti byly dosud považovány za jedno z mála významných médií, které nejsou pod přímou kontrolou úřadů či podnikatelů blízkých Kremlu. Na konci března ale bylo oznámeno, že noviny kupují dva podnikatelé a Šmarov byl pověřen řízením redakce.

„On (Šmarov) mi včera řekl, že před jmenováním zašel na pohovor do prezidentské kanceláře a že mu stanovili nepřekročitelné meze. Nejdůležitější byla Levada,“ řekl nyní Reuters vedoucí redaktor listu Dmitrij Simakov. „V rozhovoru mi řekl abych už napříště Levadu nikdy nezmiňoval. Jinak ho (Kreml) vyhodí i všechny ostatní. A že noviny nemají peníze,“ dodal s tím, že požadavky odmítl. O postoji Kremlu k průzkumům Levady hovořil Šmarov s redaktory také podle zástupce šéfredaktora Filipa Sterkina.

„Lidé jsou odhodláni bojovat (o hodnoty novin). Pokud prohrají, odejdou,“ řekl Reuters Boris Safronov z vedení redakce. (ČTK)