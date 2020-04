Od 27. dubna by se mohla otevřít i knihkupectví s větší plochou, než uváděl první harmonogram vlády pro uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Od stejného data by mohly také zahájit provoz knihovny.

Na Rádiu Z to dnes řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) s odvoláním na dnešní jednání vlády, které je zatím přerušené. Podrobnosti nechtěl uvádět s odkazem na plánovanou tiskovou konferenci a další jednání vlády.

Podle plánu vlády zveřejněného minulý týden by se od 27. dubna měla otevřít jen knihkupectví s plochou do 200 metrů čtverečních podobně jako jiné obchody, pokud nejsou v nákupních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních. Zaorálek dnes uvedl, že dosavadní jednání vlády spěje k tomu, že by se proces rozvolňování opatření mohl urychlit. Mohla by se podle něj otevřít i trochu větší knihkupectví a zahájit provoz knihoven. (ČTK)