Dnešní rozhodnutí soudu podle ministra vnitra Jana Hamáčka potvrzuje nutnost nouzového stavu. „Je to jen další potvrzení toho, co říkáme dlouhodobě. Pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem,“ řekl.

Soud dnes zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Kabinet má nyní podle soudu do pondělí 27. dubna čas, aby opatření přijala v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.