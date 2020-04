Ve Španělsku byl zatčen bývalý rapper podezřelý z členství v Islámském státu. Svou hudební kariéru ukončil krátce po extradici svého otce kvůli obvinění z bombových útoků na dvě americké ambasády.

Informovala o tom dnes agentura AP.

Abdel-Majed Abdel Bary, který dříve vystupoval pod uměleckým pseudonymem L Jinny, a dva další muži byli podle zdrojů AP zatčeni v pronajatém bytě v přístavním města Almería na jihovýchodě Španělska. Abdel Bary je synem egyptského člena teroristické organizace Al-Káida, který byl obviněn ze spáchání bombových útoků, při nichž v Africe v roce 1998 zemřelo 224 lidí.

Španělská policie Abdel Baryho nejmenovala, ale označila ho za Egypťana, který opustil Evropu, aby bojoval v Sýrii a v Iráku. V policejním prohlášení také stojí, že byl jedním z nejhledanějších teroristů v Evropě, jednak kvůli zapojení do IS, ale také proto, že je velmi nebezpečný.

Muži jsou nyní vyslýcháni a ve středu by měli stanout před madridským soudem, který se zabývá mimořádně závažnými trestnými činy, uvedl mluvčí soudu.

Zatčení trojice se podle policie podařilo díky mezinárodní spolupráci protiteroristických orgánů. Abdel Bary se patrně přes Španělsko chtěl z Blízkého východu vrátit domů.

Devětadvacetiletý Abdel Bary vyrostl v Británii. Na internetu je stále k vidění jeho rapová tvorba. Jeho texty se věnovaly zejména drogové závislosti, násilí a zkušenostem, které jeho rodina získala, když žádala o azyl ve Spojeném království.

Abdel Bary se radikalizoval poté, co byl jeho otec v roce 2012 vydán do USA, kde byl v roce 2015 odsouzen k 25 rokům za mřížemi za teroristické útoky na americké ambasády v Keni a v Tanzanii.

V roce 2013 někdejší raper zanechal na facebooku vzkaz svým fanouškům. „Opustil jsem vše pro Alláha,“ napsal. O rok později v srpnu 2014 byl na twitteru zveřejněn snímek, na němž drží uříznutou mužskou hlavu.

Britští vyšetřovatelé se nejprve domnívali, že Abdel Bary je „džihádista John“, člen IS s britským přízvukem, který se objevil na videích vražd amerických novinářů Stevena Sotloffa a Jamese Foleyho, humanitárních pracovníků z USA a Británie Petera Kassiga, Davida Hainese a Alana Henninga a japonského novináře Kendžiho Gota. Později se ukázalo, že terorista přezdívaný „džihádista John“ byl Mohammed Emwazi, který také vyrůstal v Londýně. Britská diplomacie dnešní zatčení nekomentovala a odkázala na španělskou policii.

Odborník na radikalizaci z Královské univerzity v Londýně Shiraz Maher Abdel označil Baryho za jednoho ze nejznámějších extremistů ze západního Londýna, kteří se radikalizovali kolem roku 2010. Rovněž byl podle něj jedním z prvních zahraničních členů IS, který přestal teroristické organizaci věřit a později zmizel. To ale podle odborníka neznamená, že už není nebezpečný. „Byl členem IS a podílel se na všemožných zvěrstvech, které skupina páchala, a měl by být za tyto zločiny potrestán,“ uvedl Maher. „V této fázi byl ale spíše někým, kdo se snažil zachránit ve Španělsku,“ dodal.

V roce 2015 byla na letišti v Madridu zatčena Španělka, která se s padělaným pasem snažila odcestovat do Turecka s cílem provdat se za Abdel Baryho. U soudu uvedla, že se do něj zamilovala poté, co s ním chatovala na internetu. V polovině roku 2018 byla odsouzena k dvouletému vězení.

Španělská policie podle ministerstva vnitra od roku 2012 zatkla skoro 400 lidí napojených na extremistické náboženské skupiny. Mnoho z nich ale odsouzeno nebylo. (ČTK)