Koronavirem se na celém světě nakazilo už více než 2,5 milionu lidí, téměř 172 000 z nich zemřelo. Obětí i nově infikovaných však nyní v porovnání s předchozím týdnem přibývá pomaleji.

Epicentrem pandemie jsou Spojené státy, kde se dnes počet nakažených přehoupl přes 800 000. V Británii za poslední den přibylo 823 obětí viru, více než 500 dalších mrtvých hlásí i Francie a Itálie. Světová zdravotnická organizace uvedla, že podle všech dostupných důkazů jsou zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 netopýři z Číny.

Pandemie dál kvůli poklesu poptávky dramaticky ovlivňuje ceny ropy. Cena severomořské ropy Brent se dnes poprvé za 18 let propadla pod hranici 20 dolarů za barel a cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v květnu se vrátila do záporného pásma, kam se poprvé dostala v pondělí. To znamená, že prodávající nejenže za svou ropu nic nedostane, kupujícímu ještě musí za každý odebraný barel zaplatit. (ČTK)