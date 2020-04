Požadavky na očkování dětí se uvolní méně, než jak to chtěl Senát. Sněmovna schválila svou verzi, která jen zmírňuje povinnost očkování kvůli pobytu na školách v přírodě.

Rozhodla také o tom, že očkování proti meningokoku u dětí do jednoho roku věku bude zdarma. Změny přinese novela o ochraně veřejného zdraví, kterou nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanci odmítli snahu senátorů, aby se povinnost doložit očkování nevztahovala na soukromá zařízení pro předškolní děti a aby dítě před nástupem do mateřské školy nemuselo být očkováno proti žloutence typu B. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to odmítl s tím, že by změny mohly vést ke snížení kolektivní imunity. (ČTK)