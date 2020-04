Zatímco většina Australanů je kvůli pandemii koronaviru doma, v ulicích města Adelaide poskakoval klokan. Již dříve se objevily zprávy, že díky karanténě jsou v římských fontánách kachny. (SCMP News)

Whilst most Australians remain under lockdown, this kangaroo took a lonely hop through the streets of Adelaide. pic.twitter.com/qWTqteoX3B

— SCMP News (@SCMPNews) April 21, 2020