Pražský okruh na 21. kilometru ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu, ze kterého se vysypal náklad. Do něho narazilo několik aut včetně dvou motorkářů. Policie odklání dopravu na Rozvadovskou spojku. (Policie / HZS ČR)

— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) April 21, 2020