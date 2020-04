Federální soud v Kalifornii nařídil imigrační policii ICE propustit všechny zadržené, kterým by v případě nákazy koronavirem hrozila vážná nemoc nebo smrt. Propuštění mají být lidé s chronickými chorobami, starší 55 let a těhotné. (CBS)

Judge orders ICE to consider releasing all immigrants at risk of dying if infected by coronavirus https://t.co/Yzt2Isol8j pic.twitter.com/WNxFUcRldH

— CBS News (@CBSNews) April 21, 2020