Na Pražském okruhu se vysypal z nákladního vozu náklad, do kterého najelo několik vozidel včetně motorkáře. Na 21. kilometru ve směru na Brno zasahují jednotky pražských hasičů společně s @PolicieCZ a @zzshmp , Pražských okruh je v to to směru uzavřen. pic.twitter.com/ePR6CtFq40

— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) April 21, 2020