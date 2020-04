V současné chvíli nelze přesně určit, odkud pochází koronavirus. Ochranná opatření uvalená jednotlivými vládami je také nutné uvolňovat jen postupně, jinak hrozí další rozpuk nákazy.

Lidé si proto musí zvyknout na nový způsob života, aby mohla společnost fungovat, dokud nebude objevena vakcína. Podle agentury Reuters to prohlásil regionální ředitel Světové zdravotnické organizace pro západní Pacifik Takeši Kasai.

Kasai uvedl, že ohledně zdroje koronaviru nyní nelze učinit pevný závěr. Dostupné důkazy nicméně poukazují na to, že se nákaza přenesla na člověka ze zvířat. Americký prezident Donald Trump minulý týden prohlásil, že se jeho vláda snaží určit, zda virus nevzešel z jedné z laboratoří v čínském městě Wu-Chan, kde se koronavirus potvrdil loni poprvé.

WHO rovněž varovala, že veškeré uvolňování ochranných společenských opatření musí být postupné. Pokud by se polevilo příliš brzy a náhle, mohl by počet infikovaných znovu začít narůstat. Lidé se proto musí připravit na to, že společnost bude fungovat novým způsobem, dokud se nepodaří koronavirus dostat pod kontrolu. Až do nalezení vakcíny bude nutné pandemii přizpůsobovat společenský život. (ČTK)