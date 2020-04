Vláda schválila záruku pro malé a střední firmy ve výši 150 miliard korun. Měla by vygenerovat úvěry ve výši 600 miliard korun. V úterý to musí schválit Sněmovna.

„Chceme, aby jim bylo poskytnuto ručení v rozsahu 90 procent dluhu jednotlivého poskytnutého úvěru, především tyto firmy (malé a střední firmy do 250 zaměstnanců) jsou nejzranitelnější. Pak je druhá skupina, firmy od 250 do 500 zaměstnanců, kde chceme, aby ručení bylo poskytováno v rozsahu do 80 procent dluhu z jednotlivého poskytnutého úvěru,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Program bude stanoven na úvěry do 50 milionů korun. V první skupině je ručení do maximální výše 45 milionů, ve druhé do výše 40 milionů.