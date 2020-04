Hobbymarkety, jejichž otevření umožnila vláda ještě před Velikonocemi, představují podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly riziko kvůli šíření koronaviru.

„Bohužel lidé to vzali mnohem větším útokem, než je žádoucí. Hobbymarkety jsou rizikem. Já nemyslím, že by se uzavíraly znovu, ale že by tam opravdu měl být nějaký omezený počet osob a ti, kteří už se do toho počtu nevejdou, by měli čekat venku a mít nějaké odstupy. Není žádoucí, aby tam docházelo k takovémuto nakupení,“ shrnul Prymula pro televizi Prima. (Novinky)