Americká policie rozehnala dav více než 200 fanoušků, který tančil v Miami při online koncertu DJ Davida Guetty. Ten jej organizoval na podporu lidí zasažených koronavirem. Na Floridě je zakázáno sdružování víc než deseti lidí. (Hill)

Police break up crowd at David Guetta coronavirus relief concert in Miami https://t.co/ejFOU7EYy2 pic.twitter.com/xxJHk811aA

— The Hill (@thehill) April 20, 2020