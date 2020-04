Ruské velvyslanectví v Praze odmítlo, že by za kyberútoky na české nemocnice stál ruský stát. Lidové noviny dnes s odkazem na zdroje z vyšetřování napsaly, že za napadením zdravotnických cílů stojí cizí mocnost, nejspíše právě Moskva.

„Podobné výmysly kategoricky odmítáme,“ napsala ambasáda na svém Facebooku. Jediným cílem zveřejnění této informace podle velvyslanectví je, aby Rusko bylo pro českou veřejnost vykresleno jako nepřítel.

„Chceme varovat před podobnými neodpovědnými a nečistými informačními útoky, které zavání provokací,“ dodal úřad.

Podle zdrojů Lidových novin je to ale nejspíše právě Moskva, kdo za kyberútoky stojí. „Organizuje to cizí mocnost. Začíná se ukazovat, že by za tím mohlo být Rusko. Vedou tam IP adresy,“ cituje list vysoce postaveného důstojníka z vyšetřovacího týmu.

O víkendu před útoky na české zdravotnické cíle varoval šéf americké diplomacie. „Vyzýváme toho, kdo je za to zodpovědný, aby zanechal škodlivých kybernetických aktivit zaměřených proti českému zdravotnickému systému,“ prohlásil šéf americké diplomacie.