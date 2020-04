Americký fotograf Peter Beard, který proslul focením divočiny i divokým životem, byl nalezen mrtvý. Jeho tělo objevila policie v lesoparku Montauk poblíž jeho domu, pátrala po něm 19 dní. Beard už jednou o život málem přišel.

Rest in adventure Peter Beard 1938-2020 #PeterBeard pic.twitter.com/BsaxTq2oHm — Gerrit-Jan van der Bent (@gjvdbent) April 20, 2020

„Přijímáme to s hlubokou lítostí. Zemřel tam, kde žil – v přírodě,“ uvedla jeho rodina v prohlášení.

Beard se proslavil zejména fotografiemi z Afriky, které publikoval v knize Konec hry.

„Nebýt toho, že skutečně žil, museli by si ho spisovatelé Scott Fitzgerald, Hemingway a Bowles vymyslet,“ píše v jeho nekrologu deník NY Times s tím, že Beard proslul jak prací, tak soukromým životem, jímž mu díky přitažlivému vzhledu a značnému dědictví prošlo několik významných žen, včetně Lee Radziwillové, sestry někdejší americké první dámy Jacqueline Kennedyové. Byl to také on, kdo pro západní svět objevil modelku Iman, která si později vzala zpěváka Davida Bowieho.

Jako pravidelný návštěvník slavného Studia 54 se také přátelil se všemi hvězdami tehdejší éry, například Andy Warholem, Grace Jonesovou nebo Trumanem Capotem.

Na srdci mu velmi ležel osud slonů, které rád fotil, a při jednom takovém focení téměř zemřel, když na něj jeden ze slonů zaútočil. Zlámal mu žebra i pánev tak, že Bearda dovezli do nemocnice bez pulzu, po operaci ochrnul a přestal vidět. Chůze i zrak se mu ale postupně vrátily.

Při jiném výletě lehl popelem jeho dům v Montauku na ostrově Long Island, kde shořely jak jeho fotografie a filmy, tak cenná díla od Picassa či Warhola, která tam měl.

V pozdějších letech mu jakoby unikl svět, ze kterého prchal do africké divočiny a už se nezvládl orientovat v jeho citlivých detailech, píše deník NYT. Afričany nazýval primitivy, nad homosexualitou návrháře Toma Forda se podivil: „Jak to, vždyť je přece úplně normální?“

A když se jednou po celé noci vrátil do manhattanského bytu v šest ráno i se dvěma ruskými prostitutkami, zavolala jeho naštvaná manželka Nejma Beardová na policii, že se její muž snaží spáchat sebevraždu, čímž se postarala o jeho hospitalizaci.

Tehdy mu bylo 75 let. Zemřel o sedm let později, kdy už trpěl silnou demencí. Odešel ze svého venkovského sídla v Montauk na Long Islandu do nedalekého parku a už se nikdy nevrátil. (NY Times)