V pravidelné tiskové konferenci ke koronaviru prezident Donald Trump zaútočil na bývalé vedení FBI, označil je za „lidský odpad“ a zastal se svého bývalého spolupracovníka Michaela Flynna, který byl usvědčen ze lhaní FBI.

„Vedení FBI byla špína a to, co udělali generálu Flynnovi, bylo odporné. Byl to respektovaný generál a oni ho od prvního dne vyšetřovali. Byli to podvodní, zlí a nebezpeční lidé. Lidský odpad. A teď se strany otočily a budou vyšetřováni vyšetřovatelé,“ řekl očividně znechucený Trump.

"The top of the FBI was scum … human scum" — Trump is still rubbing his own sores about the Russia investigation pic.twitter.com/324x55lAXF

— Aaron Rupar (@atrupar) April 19, 2020