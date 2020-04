Prezident Donald Trump opět zaútočil na média. Tentokrát jak na stanici CNN, jejíž zpravodajství kritizuje dlouhodobě, tak i na Fox News, jejímž je častým divákem a kterou běžně doporučuje. CNN je podle něj „ubohá“, Fox News zase „na špatné cestě“.

Důvodem útoku na spřátelenou Fox News bylo vystoupení šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové ve vysílání konzervativní stanice. Pelosiová se na obrazovce Fox News neobjevila od roku 2017. Do své relace si ji pozval moderátor Chris Wallace, který je delší dobu pro Trumpa trnem v oku.

„Nervózní Nancy je pitomá osoba, která promarnila svůj čas na impeachmentové kachně,“ napsal Trump, podle něhož je pozváním šéfky demokratů Fox News i moderátor Wallace „na špatné cestě“.

Nervous Nancy is an inherently “dumb” person. She wasted all of her time on the Impeachment Hoax. She will be overthrown, either by inside or out, just like her last time as “Speaker”. Wallace & @FoxNews are on a bad path, watch! https://t.co/nkEj5YeRjb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2020