Prezident Zeman se zastal kancléře Mynáře v kauze čínského výhružného dokumentu. „Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a k ničemu takovému nedošlo.“ Deník N s odvoláním na tři vysoce postavené zdroje popsal, že kancléř vypracování dokumentu žádal u čínské amabasády.

Prezident Miloš Zeman na Frekvenci 1 jedna potvrdil, že dostal dopis od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, ve kterém si stěžoval na chování Vratislava Mynáře. Kancléř odmítá podle šéfa horní komory vysvětlit nejasnosti kolem výhružného dokumentu, který se našel u Vystrčilova zesnulého předchůdce Jaroslava Kubery. O Vystrčilově dopisu jako první informoval Deník N.

Jak s dopisem od Vystrčila naloží, ale prezident neřekl. Místo toho se Mynáře zastal. „Mohu odpovědět velmi jednoduše. Nízkonákladový Deník N publikoval zprávu, podle níž kancléř požádal čínského velvyslance, aby napsal dopis varující před cestou pana Kubery na Tchaj-wan. Pan kancléř veřejně prohlásil, že Deník N lže a k ničemu takovému nedošlo. Co chcete víc?“ Deník N se odvolává na tři vysoce důvěryhodné zdroje z okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády. Kancléř Mynář ve vyjádření tvrdil, že „výhružný dopis neexistuje“ a jednalo se o „non-paper“ pro podklady politiků.

Šéf Senátu Vystrčil ale kancléřův názor nesdílí a odpovědi mu připadají nedostatečné. Stejně tak dokument, který kancléř nepovažuje za výhružný, řešila Kuberova ochranka, protože podle manželky zesnulého senátora obsahoval výhružky.

Deník N také v pátek upozornil na schůzku kancléře a čínského velvyslance. Vše se událo v době, kdy se řešil původ dokumentu nalezeného u Kubery. Mynář tvrdí, že velvyslanci pouze děkoval za pomoc v boji s koronavirem.

Prezident ve vysílání Frekvence 1 prohlásil, že by se s čínským velvyslancem také kvůli této věci chtěl setkat. „S (čínským) velvyslancem jsem ještě nemluvil a rád to udělám. Protičínští hysterici by se měli stydět.“