„Zůstaňte doma“, vyzývaly nápisy při laserové projekci na egyptské pyramidy u Káhiry při příležitosti mezinárodního dne světového dědictví. Záběry určené 4,5 miliardě pozemšťanů, kteří jsou kvůli pandemii v nucené karanténě, přinesly světové agentury jako AFP.

#Egypt – The Great pyramids lighten-up with blue light and reading with a laser projection the message "Stay Home" on the Giza plateau outside the Egyptian capital of Cairo, on the world heritage day, during the coronavirus pandemic. @khaled_desouki #AFP pic.twitter.com/yQXucO97wY

— AFP Photo (@AFPphoto) April 19, 2020