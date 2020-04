Plošné testování populace na nový typ koronaviru by mělo začít ve středu. Radiožurnálu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Testování se bude týkat Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska.

Cílem je zjistit mezi obyvateli Česka podíl těch, kteří si vytvořili protilátky na nový koronavirus. Podle Vojtěcha už plošné testování schválila etická komise. „Chceme studii představit v úterý na tiskové konferenci, poté by měla být spuštěna od středy,“ sdělil Vojtěch. Jeho náměstek Roman Prymula uvedl, že by lékaři měli otestovat až 28 tisíc lidí. (ČT24)