Ministr školství Robert Plaga doufá, že nenastane černý scénář, kdy by se nemohly ve školním roce konat přijímací zkoušky na střední školy: „Pokud by situace byla špatná, došlo by k posunu termínu, čistě teoreticky by to mohlo spadnout na prázdniny. Doufáme, že se tak nestane.“ (Partie na Primě)