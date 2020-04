Státní školy zůstanou až do konce školního roku v americké Floridě zavřené a školáci dokončí ročník v distančním vzdělávání. „Je to těžké rozhodnutí, ale jinak to teď nejde,“ oznámil guvernér DeSantis. Školy ale hlásí pokles docházky.

V některých floridských okrscích dokonce docházka žáků klesla na 60 procent, v jiných se průměrně pohybuje okolo 80 procent původní docházky ve srovnání s loňským obdobím.

„Máme žáky, kteří byli opravdu motivováni a měli hned hotové úkoly, ale v posledních dnech začínají polevovat. U části z nich je to únava, u části lenost a u části také ekonomický dopad na situaci jejich rodiny,“ řekl floridskému deníku Sun Sentinel učitel Michael Lichtenstein ze střední školy Pompano Beach High.

Na Floridě je nyní 25 500 potvrzených nakažených a 748 lidí kvůli koronaviru zemřelo. V polovině března ale pobřežní stát zaznamenal prudký nárůst zemřelých na zápal plic, kteří odborníci přičítají právě covid-19.

„Je mnohem pravděpodobnější, že ti lidé zemřeli na covid-19, než že by příčinou byly chřipka a zápal plic,“ řekl deníku Sun Sentinel vědec Thomas Hladish z Institutu biologie a patogenů na University of Florida.

Počty mrtvých, které uvádí Floridský úřad zdraví, se navíc ne vždy shodují se záznamy, které zveřejňují nemocnice. Dne 13. dubna se čísla lišila téměř o 30 lidí, když úřad ukazoval 92 mrtvých, zatímco Broward Medical nemocnice 120 zemřelých.

Demokratičtí poslanci Donna Shalala a Ted Deutsch proto napsali guvernéru Ronu DeSantisovi znepokojený dopis, aby tyto rozdíly vysvětlil. (Sun Sentinel)