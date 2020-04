Komunistický návrh na omezení státního financování neziskových organizací odmítlo v připomínkovém řízení 14 ministerstev a dalších úřadů. Tedy všechna místa, která zaslala některou z připomínek.

Vláda se má návrhem zabývat v pondělí. Předloha KSČM upravuje poskytování dotací neziskovým organizacím ze státního rozpočtu. Příspěvky by měl stát přidělovat podle něj na základě dotační politiky k zabezpečení „všeobecně prospěšných služeb“.

Zákaz dotací politickým neziskovým organizacím by mohl mít podle vládních legislativců při širším výkladu až fatální důsledky. Mohl by se týkat třeba i projektů boje proti korupci nebo zastupování zájmů spotřebitelů, uvedli v předběžném stanovisku kabinetu. „Dotace by tak nemohly být poskytnuty de facto takřka žádné nestátní neziskové organizaci,“ cituje ČTK z podkladového materiálu pro vládu.

Obecná pravidla poskytování dotací, jak je komunisté navrhují, jsou podle vládních právníků natolik striktní, že by rozdělování příspěvků z rozpočtu prakticky znemožnily. Předloha celkově upravuje postup poskytování dotací od podávání žádostí přes rozhodování o nich a vyúčtování po kontrolu využití peněz, a to včetně termínů. Zákon by také například stanovil, že stát by mohl dotovat jen konkrétní projekty.

I pokud vláda návrh na svém jednání odmítne, posoudí jej Poslanecká sněmovna a následně případně i Senát. (ČTK)