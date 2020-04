Facebook přidá na svou síť kvůli koronaviru nový piktogram. Má jít o motiv „care“, doplní tak současnou šestici možných interakcí na sociální síti.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020