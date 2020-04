Dálnice D1 je na 66. kilometru ve směru na Brno uzavřena. Havaroval zde kamion převážející kyselinu fosforečnou. Kamion se převrátil na bok, kyselina z něj uniká.

Hasiči zasahují v plné protichemické ochraně, mají skafandry i dýchací přístroje. „Hasiči vytvořili několik hrází, aby se kyselina nešířila do okolní půdy,“ řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Svoboda. Na místo míří náhradní cisterna, do které se bude kyselina přečerpávat. Až poté, co se podaří obsah havarované cisterny přečerpat, bude se kamion převracet zpět na kola.

Podle informací na webu policie se nikdo nezranil. Ta dopravu odklání na 56. kilometru na Soutice na Benešovsku, zpět na dálnici se mohou řidiči vracet na 66. kilometru u Lokte. (ČTK)