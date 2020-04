Podle Romana Prymuly by si mělo nemocí covid-19 projít ideálně 60 procent populace. „Pokud by se skutečně většina populace s koronavirem setkala, dojde k rovnováze a nákaza nebude tak nebezpečná, jelikož bude většina populace imunní,“ řekl Prymula.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula k tomu pro Lidovky.cz dodal, že nejlépe by bylo, pokud by nemocí prošla velká část populace bez příznaků. Zásadní podle něj je to, aby počty případů nerostly skokově. (Lidovky.cz)