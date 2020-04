Americký prezident Trump zveřejnil sérii kritických zpráv na Twitteru, ve kterých nabádá některé státy, aby uvolnily opatření proti koronaviru. Navazuje na včerejší doporučení federální vlády o postupném obnovování ekonomiky. (Guardian)

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020