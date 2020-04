Od pondělí 20. dubna se mohou otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny, jak s tím počítal vládní plán na rozvolnění opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům po dnešním zasedání vlády řekl, že kabinet první vlnu uvolnění opatření schválil a jeho resort zanesl do příslušného opatření.

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. „Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy,“ uvedl Vojtěch. (ČTK)