Od pondělí mohou otevřít řemeslníci, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Vláda dnes potvrdila první vlnu rozvolnění opatření, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch.

Kabinet plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělil do pěti etap od nejbližšího pondělí 20. dubna do pondělí 8. června. Od 20. dubna se podle něj mohou konat i venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí, obojí za dodržení specifických hygienických opatření. „Vláda posvětila první změny, nyní jsme to vložili přímo do legislativní formy,“ uvedl Vojtěch. (ČTK)