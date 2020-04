Stát umožní od 27. dubna konání bohoslužeb, řekl premiér Babiš Rádiu Z. Zpočátku budou možné do 15 osob, od 8. června nebudou omezeny počtem účastníků.

Zpočátku budou možné do 15 osob, od 11. května do třiceti a od 25. května do padesáti lidí. Od 8. června by už akce v kostelech neměly být omezeny počtem účastníků. Návrh premiér projednal s kardinálem Dominikem Dukou, jednat o tom bude vláda.

Vláda v úterý představila harmonogram postupného uvolnění zákazů a omezení služeb a aktivit, později její zástupci připustili, že na otázku obnovení bohoslužeb zapomněli.