Vítězným snímkem letošního ročníku nejvýznamnější mezinárodní fotoreportérské soutěže World Press Photo se stala fotografie ze súdánských demonstrací Japonce Yasujošiho Čiby.

Huge congrats to @YasuyoschiChiba who wins ‘World Press Photo of the Year’ award for his photo of a young man reciting protest poetry while demonstrators chant slogans calling for civilian rule in Khartoum, Sudan #AFP #WPPh2020 @WorldPressPhoto https://t.co/Rx4hm3hPqc pic.twitter.com/y1LIkU46mz

