Ministerstvo obrany odmítá, že se s premiérem Babišem dohodlo na „přibrždění“ nejdůležitější vyzbrojovací zakázky, nákupu pásových obrněnců. „S panem premiérem budeme ještě jednat,“ uvedl na dotaz Deníku N ministr Lubomír Metnar.

Zájem dodat Česku nové pásové obrněnce projevilo konsorcium PSM (vozidlo Puma, vlevo nahoře), Rheinmetall (Lynx, vpravo nahoře), BAE Systems (CV90, vlevo dole) a GDELS (ASCOD, vpravo dole). Koláž je složená ze snímků AČR, BAE Systems, GDELS a Wikimedia Commons

Premiér Andrej Babiš ve středu v ČT uvedl, že v této chvíli není situace vhodná k nákupu dvou set vozidel za 50 miliard korun. „Takže víceméně jsme se domluvili s resortem obrany, že to přibrzdíme,“ řekl.

„Je jasné, že následky pandemie koronaviru budou mít dopad i na rozpočet ministerstva obrany. Tím pádem řešíme i vliv na financování strategických projektů, zda jsme schopni je realizovat a ufinancovat. Modernizovat armádu musíme, jakým způsobem, o tom chci hovořit s panem premiérem,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Připomněl, že na řešení ekonomických důsledků aktuální situace se resort již podílí třemi miliardami korun, které uvolnil z peněz přidělených pro letošní rok a vrátil je do státního rozpočtu. „O strategické zakázce na nákup BVP budeme ještě s panem premiérem jednat,“ uvedl Metnar.

Nákup vozidel by byl podle všeho cenově rozložený do několika let. Pokud by Česko vybralo vítěze soutěže letos a nákup zahájilo, bylo by schopné vozidla nasadit v roce 2025. Od roku 2026 je slibuje do obranných schopností Severoatlantické aliance.