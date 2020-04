Japonský experimentální lék favipiravir je na cestě do Česka, bude tu testován proti nemoci covid-19. Na Twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že Česko je mezi 20 zeměmi, do kterých Japonsko lék dodá. Lék je podle něj slibný pro středně závažné případy onemocnění, které vyvolává nový typ koronaviru.