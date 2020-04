Ve Španělsku dnes zemřel chilský spisovatel Luis Sepúlveda, podlehl nemoci covid-19 ve věku 70 let. Řada knih tohoto autora vyšla i v češtině.

#BREAKING Best-selling Chilean writer Luis Sepulveda has died at a hospital in northern Spain some six weeks after testing positive for #coronavirus, his publishing house said. He was 70. pic.twitter.com/BniQCwZfJP

— AFP news agency (@AFP) April 16, 2020