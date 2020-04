Společnost Apple představila nový model mobilního telefonu – iPhone SE. Je to poprvé, kdy společnost oznámila nový model bez okázalých tiskových konferencí. Důvodem jsou opatření proti koronaviru. (CNBC)

Apple just announced a cheaper iPhone model called the iPhone SE. This marks the first time the company has launched a new phone without one of its glitzy in-person events as most of the country remains under lockdown due to the coronavirus pandemic. https://t.co/3AIyKkDqzj pic.twitter.com/KYZfn0EG7F

