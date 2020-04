Počet hospitalizovaných Američanů s diagnózou covid-19 ve státě New York druhý den za sebou poklesl. Prohlásil to dnes guvernér Andrew Cuomo. Obyvatelé státu budou povinni nosit na veřejnosti roušky.

„Zastavit šíření (viru) je nejdůležitější. Jak můžete chodit bez roušky do blízkosti jiných lidí?“ prohlásil Cuomo na tiskové konferenci. Řekl, že od dnešního dne budou občané státu New York povinni nosit roušky, kdykoli vyjdou ven a dostanou se do kontaktu s jinými lidmi. Nedodržování tohoto příkazu nebude zpočátku policie pokutovat.

Stát New York dnes registroval 752 nových úmrtí, celkem nákaze podlehlo přes 11.000 lidí. Tento počet nezahrnuje zhruba 3800 mrtvých, které se dnes rozhodlo zařadit do statistiky obětí město New York. Jde o netestované osoby, které ale prokazovaly symptomy nákazy.

Cuomo na tiskové konferenci rovněž nastínil možnosti oživení ekonomiky, těžce postižené epidemií. Otevírány budou nejdříve podniky nejdůležitější pro provoz státu a ty, kde bude riziko infekce nejmenší. (ČTK)