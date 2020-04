Německo se v souvislosti s koronavirem začne pomalu vracet do normálu. Od pondělí mohou v celé zemi znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních.

Plán, na němž se dnes dohodla kancléřka Angela Merkelová s ministerskými předsedy spolkových zemí, počítá také s postupným otevíráním škol od 4. května. Restaurace mají nadále zůstat uzavřené. Lidem nově politici „naléhavě“ doporučují nošení roušek, zejména v hromadné dopravě a maloobchodech. Povinné ale nebudou.

Na tiskové konferenci v Berlíně Merkelová vyjádřila přesvědčení, že Německo v boji proti nákaze dosáhlo „meziúspěchu“, který je ale křehký, a je proto nutné nadále dodržovat přijatá nařízení. Více veřejného života je podle ní možné připouštět v malých krocích.

Postupné uvolňování opatření proti epidemii se i proto netýká nařízení o minimálním odstupu či maximálním počtu dvou lidí, kteří se mohou setkávat na veřejných místech. To bude platit nejméně do 3. května. Do 4. května budou podle ministerstva vnitra prodlouženy kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí SRN nekontroluje, také v těchto pohraničních regionech jsou ale nyní četnější hlídky. (ČTK)