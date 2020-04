Během jednoho až dvou dnů by ministerstvo zdravotnictví mělo povolit přítomnost otců u porodu. Deníku N to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Na změnu upozornila poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Prymula následně Deníku N potvrdil, že to na sněmovním zdravotním výboru přislíbil a nyní by mělo jen ministerstvo vydat předpis.

„Je tu doporučení odborné společnosti a klinická skupina to takhle odsouhlasila. Je tam napsáno, že to bude ve finální gesci dotyčného zdravotního zařízení s tím, že mají možnost to povolit a ministerstvo s tím souhlasí. Měla by být zachována určitá bezpečnostní kritéria, zejména by tam měl být boxový systém,“ vysvětlil Prymula.

Z porodního boxu odchází matky na poporodní oddělení až společně s novorozenci.

Prymula dodal, že je jen otázkou času, kdy to pan ministr podepíše, protože to vyjde ve formě opatření ministerstva zdravotnictví.

Stát již 10. března zakázal návštěvy nemocnic, kvůli obavám ze šíření viru. Výjimku měli otcové rodiček, kteří se tak mohli účastnit porodů svých ratolestí. O osm dní později, jim ale ministerstvo zdravotnictví tuto možnost vzalo. Proti nařízení následně vznikla petice, kterou podepsaly desítky tisíc lidí.

Od soboty 28. března pak výjimku získaly handicapované rodičky nebo cizinky, které potřebují tlumočení.