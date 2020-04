Senátorka Elizabeth Warrenová podpořila bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který se uchází o nominaci na demokratického kandidáta na prezidenta USA. Sama Warrenová odstoupila z nominačního boje v březnu.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

