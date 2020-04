Lidovci žádají vysvětlení, proč vláda objednává ochranné prostředky proti koronaviru v zahraničí, když svou pomoc nabízejí tuzemské firmy. „Nemůžeme se spoléhat na to, co se podaří nakoupit v zahraničí, kdy se k nám dodávka dostane a v jaké kvalitě nakonec bude,“ oznámil šéf KDU-ČSL Marian Jurečka.

Zároveň budou lidovci chtít po ministerstvu zdravotnictví vysvětlení, z jakého důvodu byly nakoupeny ochranné pomůcky za více než miliardu korun přes firmu, která do té doby negenerovala žádný zisk. Případ popsal Deník N.