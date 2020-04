Radnice Prahy 6 schválila, že dá na podporu podnikání až 110 milionů korun. Finanční pomoc na zmírnění dopadů pandemie koronaviru rozdělí do dvou etap.

„Úplně první pomoc šla těm nejzranitelnějším – roušky, dezinfekční prostředky nebo pomoc s nákupy seniorům, domovům pro seniory i léčebnám dlouhodobě nemocných. To jsme zvládli, teď přišel čas na dlouhodobější kroky, které pomůžou vrátit život do normálu,“ říká starosta Ondřej Kolář (TOP 09) s tím, že městská část si „štědrou pomoc“ může dovolit díky odpovědné finanční politice v předchozích letech. (Praha 6)