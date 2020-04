Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina odmítl tvrzení Pirátů, že by městská část účelově prodloužila smlouvu s farmářskými trhy během trvání nouzového stavu. Hlavním důvodem podle Laciny bylo uvést pořádání trhů do souladu s pražskou vyhláškou.

Lacina vysvětlil, že poté, co Praha 6 zavedla konec jednorázových plastů v rámci stavu klimatické nouze, přenesla se na pořadatele trhů organizační i finanční zátěž.

„Nabídli jsme jim do vyjednávání včasné prodloužení smlouvy do konce roku 2025. Dosavadní smlouva končila na konci roku 2021, nabídnout prodloužení necelé dva roky před jejím uplynutím není neobvyklý postup. U takto velkých podniků je to naopak naprosto běžná praxe,“ vysvětlil Lacina.

Odmítá tedy tvrzení pirátských zastupitelů, že by šlo o zneužití nouzového stavu. „Potřebovali jsme od ukončení trhu v druhé polovině prosince 2019 co nejdříve dostat do souladu skutečný stav Trhů na Kulaťáku se zněním pražské vyhlášky i se smlouvou o jejich pořádání, aby v letošním roce bylo vše v pořádku,“ shrnul Lacina.

Vedení Prahy 6 podle něj chtělo také vyřešit problém s Technickou správou komunikací, která začala od městské části chtít nájemné za poskytnutou plochu Vítězného náměstí. Rada se dohodla, že bude hlavní město opakovaně žádat o svěření pozemku, aby se vyhnula povinnosti platit TSK.

Místostarosta také upřesnil, že Praha 6 dostává od firmy Farmářské trhy 750 tisíc korun ročně. Místopředsedkyně Kontrolního výboru Prahy 6 Eva Tichá přitom napsala, že organizátoři platí Praze 6950 tisíc korun ročně.

Lacina: Nemá cenu měnit to, co funguje

Pořadatelé trhů podle něj byli řádně vysoutěženi v roce 2010 a od té doby se jimi pořádané akce umisťují mezi třemi nejlépe hodnocenými trhy v Praze. Podle něj tedy nemá cenu měnit, co funguje.

Poukázal na špatné zkušenosti se změnou provozovatelů farmářských trhů na Praze 3. Místo nového nájemce, který údajně provoz na náměstí Jiřího Poděbrad nezvládl, musí akci organizovat akciová společnost Prahy 3.

Dodal, že Trhy na Kulaťáku jsou velmi oblíbené a organizátoři jej vybudovali z nuly. Pirátští zastupitelé podle něj uvádějí „nepravdivé a popletené informace“.