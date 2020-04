Irsko plánuje přivést z Rumunska a Bulharska 1500 brigádníků, aby na místních farmách v létě a na podzim sbírali ovoce a zeleninu. Přepraveni by měli být charterovými lety.

Také Německo uvolnilo pravidla pro vstup do země, která byla omezena v souvislosti s koronavirem. V následujících měsících má do Německa z východní Evropy přijet 80 tisíc sezónních pracovníků. (Independent)