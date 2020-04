„Já mu vždycky podám informace a on si je vyslechne. Potom naslouchá ještě dalším, kteří reprezentují jiné úhly pohledu,“ popsal hlavní americký virolog Anthony Fauci rozhodovací proces prezidenta Trumpa. „Můžete se spolehnout, že já mu vždy podám vědecky ověřené informace.“

Fauci opět připustil, že ochranná opatření měla být zavedena dřív.

„Ale nerad bych to popisoval jako chybu. Když jste v takové situaci, je to, jako kdybyste byli v mlze a všechno je pohybující se terč. Nic není perfektní a vždycky můžete udělat něco líp,“ řekl expert na pravidelném brífinku ke koronaviru, který se za přítomnosti novinářů odehrává každý den v Bílém domě.

"The only thing I can tell you is that I will give him the advice based on evidence — you can tell Dr. Fauci is exasperated with Trump pic.twitter.com/paYUruuM9L

— Aaron Rupar (@atrupar) April 14, 2020