Donald Trump popřel, že by chtěl vyhodit hlavního virologa Anthonyho Fauciho. „Mám ho rád, nevyhodím ho. Někoho jsem retweetoval, no a co? Na tom nezáleží,“ řekl prezident novinářům. „Ne každý je s Anthonym spokojený, ale my dva spolu souhlasíme. Od začátku!“ (Politico)